Офіс Генпрокурора відкрив провадження через імовірний розстріл 9 українських військовополонених у Курській області

Розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених в Курській області. Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", - розповів Костін.

Нагадаємо, що на Курщині російські загарбники імовірно розстріляли 9 українських військових, які вимушені були здатися в полон. Через це Омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ.

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