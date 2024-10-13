Омбудсмен Лубінець відреагував на імовірний розстріл 9 українських військових на Курщині

Йдеться про 9 українських військових які вимушені були здатися в полон.

У ЗМІ з’явилася інформація, що на Курщині російські загарбники імовірно розстріляли 9 українських військових, які вимушені були здатися в полон. Мовиться про дронщиків та суміжників.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян.

Він наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та додав, що міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини.

"Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!" - додав Омбудсмен.

Нагадаємо, що нещодавно розстріляли українських бійців у селищі Нью-Йорк на Донеччині.

Також ми писали, що росіяни розстріляли 16 українських полонених на Покровському напрямку.

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