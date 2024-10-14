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На Сумщині судитимуть жінку, яка зарізала власного чоловіка

07:36, 14 жовтня 2024
Жінка ударила ножем чоловіка в область грудної клітини.
На Сумщині судитимуть жінку, яка зарізала власного чоловіка
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На Сумщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 43-річної жінки, яка позбавила життя свого чоловіка.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, подія сталась 22 серпня 2024 року в с. Мащанка Охтирського району. Під час спільного вживання спиртних напоїв між подружжям виникла сварка. Чоловік дорікав дружині тим, що вона довго ходила за спиртним.

«Жінка дочекалась, доки чоловік ліг на ліжко відпочити, схопила ніж і ударила його в область грудної клітини. Від отриманих травм 45-річний потерпілий помер», - повідомили у прокуратурі.

При цьому жінка втекла з місця події. Повернулась лише на ранок та зателефонувала до поліції.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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прокуратура

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