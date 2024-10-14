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В Сумской области будут судить женщину, которая зарезала собственного мужа

07:36, 14 октября 2024
Женщина ударила ножом мужчину в область грудной клетки.
В Сумской области будут судить женщину, которая зарезала собственного мужа
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В Сумской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летней женщины, которая лишила жизни своего мужа.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, событие произошло 22 августа 2024 в с. Мащанка Ахтырского района. При совместном употреблении спиртных напитков между супругами возникла ссора. Муж упрекал жену за то, что она долго ходила за спиртным.

«Женщина дождалась, пока мужчина лег на кровать отдохнуть, схватила нож и ударила его в область грудной клетки. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался», - сообщили в прокуратуре.

При этом женщина скрылась с места происшествия. Вернулась только к утру и позвонила в полицию.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. За совершенное ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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прокуратура

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