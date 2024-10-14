Четыре правила безопасной езды во время дождя – советы для водителей

Водителям напомнили, как безопасно ездить на автомобиле во время дождя.

Патрульная полиция Днепропетровской области напомнила, что при осадках значительно усложняется видимость и ухудшается сцепление колес с дорогой. И первому, и второму фактору можно успешно противостоять, если соблюдать несложные правила:

- включайте ближний свет фар, чтобы ваш автомобиль был заметен на дороге;

- позаботьтесь о чистоте окон и зеркал чтобы хорошо видеть обстановку вокруг себя;

- помните об аквапланировании – это одна из самых серьезных опасностей во время дождя. Иногда достаточно скорости 50 км/ч, чтобы машина полностью потеряла управляемость;

- соблюдайте дистанцию. Во время движения на мокрой дороге тормозной путь становится гораздо длиннее.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.