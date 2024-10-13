Когда проводят проверки по соблюдению законодательства о труде — разъяснение

Гоструда объясняет, в каких случаях проводятся проверки по соблюдению законодательства о труде в период военного положения.

Государственная служба по вопросам труда напоминает, в каких случаях проводятся проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде.

В период действия военного положения Государственная служба Украины по вопросам труда и ее территориальные органы могут осуществлять меры государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде юридическими лицами независимо от формы собственности, вида деятельности, хозяйствования и физическими лицами, использующими наемный труд, в части соблюдение требований Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», а также по выявлению неоформленных трудовых отношений и законности прекращения трудовых договоров.

Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) осуществляются в порядке, установленном Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.