Коли проводять перевірки з питань додержання законодавства про працю — роз’яснення

Держпраці пояснює, у яких випадках проводяться перевірки з питань додержання законодавства про працю у період воєнного стану.

Державна служба з питань праці нагадує, у яких випадках проводяться перевірки з питань додержання законодавства про працю.

У період дії воєнного стану Державна служба України з питань праці та її територіальні органи можуть здійснювати заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині додержання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

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