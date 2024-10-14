Киянам нагадали, скільки доведеться заплатити за неправильно припарковане авто

Припаркувалися в неправильному місці — будьте готові до штрафу.

Фото: dtc.kyivcity.gov.ua

Департамент територіального контролю міста Києва нагадав водіям про фінансові наслідки, які чекатимуть за неправильно припарковане авто.

340 грн — ви сплатите за порушення правил зупинки та стоянки. Це й же штраф стосується паркування у місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;

680 грн — за створення перешкод дорожньому руху або загрозу безпеці;

700 грн в першій паркувальний зоні, 500 грн у другій та 100 грн. у третій — за неоплату за паркування. Штраф рівний двадцитикратному розміру від погодинного тарифу

«Тому, якщо ви не хочете отримувати штраф, краще ретельно підійдіть до вибору місця для паркування, а робити це стало набагато легше з застосунком Київ Цифровий», - додали у департаменті.

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