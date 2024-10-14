Киевлянам напомнили, сколько придется заплатить за неправильно припаркованный автомобиль

Припарковались в неправильном месте – будьте готовы к штрафу.

Фото: dtc.kyivcity.gov.ua

Департамент территориального контроля города Киева напомнил водителям о финансовых последствиях, которые будут ждать за неправильно припаркованный автомобиль.

340 грн - вы оплатите нарушение правил остановки и стоянки. Это же штраф касается парковки в местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;

680 грн - за создание препятствий дорожному движению или угрозу безопасности;

700 грн в первой парковочной зоне, 500 грн во второй и 100 грн. в третьей – за неоплату за парковку. Штраф равен двадцатикратному размеру от почасового тарифа.

«Поэтому, если вы не хотите получать штраф, лучше тщательно подойдите к выбору парковочного места, а делать это стало гораздо легче с приложением Киев Цифровой», - добавили в департаменте.

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