Имеет ли право на субсидию переселенец, проживающий в месте временного проживания ВПЛ – ответ ПФ

Для получения субсидии ВПЛ необходимо подать ряд документов.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, имеет ли право на субсидию переселенец, проживающий в месте временного проживания ВПЛ на основании договора пользования.

«Внутри перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в квартире или доме, имеют право на субсидию. Для этого не нужно иметь договор аренды», - заявили в ПФ.

Для получения субсидии ВПЛ необходимо подать:

- заявление о назначении жилищной субсидии;

- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии;

- договор найма (аренды) жилья (при наличии);

- копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

- справку о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

- справку внутри перемещенного лица (в случае если субсидия назначается по фактическому месту жительства);

- другие документы, предусмотренные действующим законодательством, по необходимости.

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