Имеет ли право на субсидию переселенец, проживающий в месте временного проживания ВПЛ – ответ ПФ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, имеет ли право на субсидию переселенец, проживающий в месте временного проживания ВПЛ на основании договора пользования.
«Внутри перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в квартире или доме, имеют право на субсидию. Для этого не нужно иметь договор аренды», - заявили в ПФ.
Для получения субсидии ВПЛ необходимо подать:
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии;
- договор найма (аренды) жилья (при наличии);
- копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
- справку о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
- справку внутри перемещенного лица (в случае если субсидия назначается по фактическому месту жительства);
- другие документы, предусмотренные действующим законодательством, по необходимости.
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