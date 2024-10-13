В Киеве произошла стрельба — пострадал полицейский

Полицейский, находившийся вне службы, был ранен из травмата.

В Киеве произошла стрельба возле кафе. Подробности инцидента в Софиевской Борщаговке рассказали в полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно выяснили, что между отдыхающими в заведении женщинами возник конфликт.

Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников происшествия трижды выстрелил в оппонента, предварительно, из спецсредства травматического действия.

34-летний полицейский, находившийся вне службы, получил ранения в результате инцидента. В настоящее время он находится в больнице.

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