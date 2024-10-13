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У Києві відбулася стрілянина — постраждав поліцейський

10:59, 13 жовтня 2024
Поліцейського, який перебував поза службою, поранили з травмату.
У Києві відбулася стрілянина — постраждав поліцейський
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У Києві сталася стрілянина біля кафе. Подробиці інциденту в Софіївській Борщагівці розповіли у поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт.

Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента, попередньо, з спецзасобу травматичної дії.

34-річний поліцейський, що був поза службою, отримав поранення внаслідок інциденту. Наразі він перебуває в лікарні.

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