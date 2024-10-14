Чи має право на субсидію переселенець, який проживає в місці тимчасового проживання ВПО — відповідь ПФ

Для отримання субсидії ВПО необхідно подати низку документів.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи має право на субсидію переселенець, який проживає в місці тимчасового проживання ВПО на підставі договору користування.

«Внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у квартирі чи будинку, мають право на субсидію. Для цього не потрібно мати договір оренди», - заявили у ПФ.

Для отримання субсидії ВПО необхідно подати:

- заяву про призначення житлової субсидії;

- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

- договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);

- копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

- довідку про доходи (якщо в декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня в ПФУ та ДФС);

- довідку внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо субсидія призначається за фактичним місцем проживання);

- інші документи, передбачені чинним законодавством, у разі потреби.

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