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Чотири правила безпечної їзди під час дощу – поради для водіїв

07:54, 14 жовтня 2024
Водіям нагадали, як безпечно їздити на автомобілі під час дощу.
Чотири правила безпечної їзди під час дощу – поради для водіїв
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Патрульна поліція Дніпропетровської області нагадала, що під час опадів значно ускладнюється видимість та погіршується зчеплення коліс з дорогою. І першому, і другому фактору можна успішно протистояти, якщо дотримуватись нескладних правил:

- вмикайте ближнє світло фар, аби ваш автомобіль був помітний на дорозі;

- подбайте про чистоту вікон і дзеркал щоб добре бачити обстановку навколо себе;

- пам’ятайте про аквапланування — це одна з найсерйозніших небезпек під час дощу. Іноді достатньо швидкості  50 км/год, аби машина повністю втратила керованість;

- дотримуйтесь дистанції. Під час руху на мокрій дорозі гальмівний шлях стає значно довшим.

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