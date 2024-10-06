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Окупанти розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку

19:59, 6 жовтня 2024
Українські військові за допомогою дрона зафіксували черговий злочин росіян.
Окупанти розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку
Фото: скріншот
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Донецькій області російські окупанти розстріляли трьох беззбройних українських військових. Про це повідомила 12 бригада спеціального призначення «Азов».

Українські військові за допомогою дрона зафіксували черговий злочин росіян. На кадрах видно, як окупанти стріляють у беззбройних бійців Сил оборони України у Нью-Йорку. Згодом воїни «Азову» спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон росіянина з групи, яка здійснила злочин.

«На допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ», – розповіли військові.

У дописі зазначають, що ці кадри використають як доказ порушення Женевської конвенції росіянами.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на злочин росіян.

«Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку.

Такі речі – це неприпустимо і є порушенням прав людини!  Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання!», - заявив він.

Раніше ми писали, що росіяни розстріляли 16 українських полонених на Покровському напрямку.

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