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Тернопільский дрифт — водій BMW влаштував розваги на дорозі та намагався втекти від поліції, відео

19:05, 6 жовтня 2024
На водія поліцейські склали адмінматеріали.
Тернопільский дрифт — водій BMW влаштував розваги на дорозі та намагався втекти від поліції, відео
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У Тернополі правоохоронці виявили водія BMW, який дрифтував вулицями міста. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

«Виявили та зупинили. Водій вийшов з автомобіля та намагався втекти, проте недалеко», - заявив він.

Також він додав, що спілкуючись з водієм правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але огляд проходити він відмовився.

«Отримав свої «плюшки» у вигляді адмінматеріалів. Сподіваюсь, суд позбавить права керування», -  додав Олексій Білошицький.

Також він привів слова водія: «Це була моя помилка, коли я тікав з машини». На це поліцейські йому відповіли: «Помилка була, коли ви випили, сіли за кермо та почали дрифтувати».

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