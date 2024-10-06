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У Румунії суд зняв із президентських перегонів проросійську кандидатку

19:23, 6 жовтня 2024
Проросійську кандидатку Діану Шошоаку не допустили до виборів у Румунії.
У Румунії суд зняв із президентських перегонів проросійську кандидатку
Фото: romania-insider.com
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Конституційний суд Румунії виключив зі списку кандидатів у президенти проросійського ультраправого політика, пише Reuters.

Мова йде про Діану Шошоаку, лідерку SOS Romania - невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії, яка в червні несподівано здобула два місця в Європейському парламенті.

5 жовтня Конституційний суд Румунії обговорив юридичні претензії до шести кандидатур. Він відхилив п'ять, але прийняв заперечення проти Шошоаки, але поки не пояснив своє рішення.

Під час цього рішення політик вела пряму трансляцію на Facebook, заявивши, що вибори в Румунії «хочуть сфальсифікувати».

«Це доводить, що американці, євреї та Європейський союз планують сфальсифікувати румунські вибори ще до їх початку. З цього моменту ми маємо явний доказ того, що в Румунії обговорюється диктатура і повна відсутність демократії», - сказала Шошоака.

Reuters зазначає, що суд зазвичай публікує докладні пояснення своїх рішень пізніше.

Тим часом політики, які представляють різні політичні кола, заявили, що це рішення є «безпрецедентною загрозою демократичним цінностям». Оскільки суд, який складається з дев'яти членів, призначається з політичних мотивів - багато політиків звинуватили його у втручанні, додало агенство.

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