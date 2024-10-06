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Дівчина засновника Telegram Павла Дурова втратила дитину

18:29, 6 жовтня 2024
На десятому тижні вагітності лікар сказав Юлії Вавіловій, що серце дитини більше не б'ється
Дівчина засновника Telegram Павла Дурова втратила дитину
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Засновник месенджера Телеграм Павло Дуров повідомив, що його дівчина Юлія Вавілова, з якою він був затриманий у Парижі у серпні, втратила дитину.

Дуров розповів, що після його затримання Юлія зіткнулася з величезним тиском та цькуванням у соцмережах. Блогери поширювали чутки про те, що вона «агент Моссада», а деякі звинувачували її у затриманні Дурова.

«Блогери звинуватили мене в арешті Павла, поширюючи теорію змови. Стрес був невимовним. Почалася панічна атака», - написала Вавілова в одній із соцмереж.

«Юлія була стійкою. Але, на відміну від мене, вона не звикла до ворожості. Вона не створена для війни. Два дні тому вона відвідувала лікаря, який спостерігав її вагітність.

Я був у середині свого 12-годинного робочого дня, коли Юлія надіслала мені (три смайли, які плачуть – ред) з кабінету лікаря. Я одразу зрозумів, що не так», - повідомив Дуров.

Вавілова написала, що 4 жовтня вона дізналася, що на десятому тижні «серце дитини більше не билося».  

«Нам вдалося впоратися зі стільки всього відразу. Але для малюка це було надто важко…», — завершила Вавілова свій пост.

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Павло Дуров

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