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Девушка основателя Telegram Павла Дурова потеряла ребенка

18:29, 6 октября 2024
На десятой неделе беременности врач сказал Юлии Вавиловой, что сердце ребенка больше не бьется
Девушка основателя Telegram Павла Дурова потеряла ребенка
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Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров сообщил, что его девушка Юлия Вавилова, с которой он был задержан в Париже в августе, потеряла ребенка.

Дуров рассказал, что после его задержания Юлия столкнулась с огромным давлением и травлей в соцсетях. Блогеры распространяли слухи о том, что она «агент Моссада», а некоторые винили ее в задержании Дурова.

«Блогеры обвинили меня в аресте Павла, распространяя теории заговора. Стресс был неописуемым. Началась паническая атака», — написала Вавилова в одной из соцсетей.

«Юлия была стойкой. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны. Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за ее беременностью.

Я был в середине своего 12-часового рабочего дня, когда Юлия прислала мне (три смайла, которые плачут, - ред) из кабинета врача. Я сразу понял, что не так», — сообщил Дуров.

Вавилова написала, что 4 октября она узнала, что на десятой неделе «сердце ребенка больше не билось». 

«Нам удалось справиться со стольким за один раз. Но для малыша это было слишком тяжело..», — завершила Вавилова свой пост.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

28 августа основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже.

Также известно, что Франция выдала ордер на арест брата Павла Дурова.

Кроме того, Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

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Павел Дуров

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