Девушка основателя Telegram Павла Дурова потеряла ребенка

На десятой неделе беременности врач сказал Юлии Вавиловой, что сердце ребенка больше не бьется

Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров сообщил, что его девушка Юлия Вавилова, с которой он был задержан в Париже в августе, потеряла ребенка.

Дуров рассказал, что после его задержания Юлия столкнулась с огромным давлением и травлей в соцсетях. Блогеры распространяли слухи о том, что она «агент Моссада», а некоторые винили ее в задержании Дурова.

«Блогеры обвинили меня в аресте Павла, распространяя теории заговора. Стресс был неописуемым. Началась паническая атака», — написала Вавилова в одной из соцсетей.

«Юлия была стойкой. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны. Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за ее беременностью.

Я был в середине своего 12-часового рабочего дня, когда Юлия прислала мне (три смайла, которые плачут, - ред) из кабинета врача. Я сразу понял, что не так», — сообщил Дуров.

Вавилова написала, что 4 октября она узнала, что на десятой неделе «сердце ребенка больше не билось».

«Нам удалось справиться со стольким за один раз. Но для малыша это было слишком тяжело..», — завершила Вавилова свой пост.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

28 августа основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже.

Также известно, что Франция выдала ордер на арест брата Павла Дурова.

Кроме того, Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

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