1000 грн за гранату — стражи порядка разоблачили солдата на незаконном сбыте боеприпасов

Мужчина продавал гранаты марок Ф-1 и РГН с запалами к ним.

В Донецкой области правоохранители задокументировали факты незаконного сбыта боеприпасов военнослужащим одной из воинских частей.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, 43-летний солдат дважды сбыл боевые припасы – гранаты марок Ф-1, РГН с запалами к ним. Каждую гранату подозреваемый оценил в 1000 грн.

В настоящее время правонарушитель задержан. Ему сообщено о подозрении по факту приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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