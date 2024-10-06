В ТЦК объяснили, как многодетному отцу получить отсрочку от призыва во время мобилизации

Украинцам напомнили порядок получения отсрочки и все нюансы.

Фото: kadrovik.ua

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Закарпатский ОТЦК и СП объяснил, как многодетному отцу получить отсрочку от призыва во время мобилизации.

Для некоторых категорий граждан законодательством предусмотрена возможность получить отсрочку. Среди них — многодетные родители, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Хто має право на відстрочку?

Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Важливо, що це право втрачається, якщо військовозобов'язаний має заборгованість зі сплати аліментів, сума якої перевищує три місяці платежів.

Порядок отримання відстрочки

Процес оформлення відстрочки регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року. Щоб отримати відстрочку, багатодітний батько повинен виконати такі кроки:

Подати заяву. Військовозобов’язаний має особисто подати заяву на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Заява подається за затвердженою формою, яка міститься у додатку 4 до Постанови. Надати документи. До заяви потрібно додати:

- свідоцтва про народження трьох і більше дітей, де заявник вказаний як батько;

один із документів, що підтверджує сімейний стан або місце проживання дітей:

- свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей (трьох і більше);

- рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю);

- рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним;

- письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

- рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину

Розгляд документів комісією. Заява і підтверджуючі документи передаються на розгляд спеціальної комісії при РТЦК та СП, яка перевіряє документи та, за потреби, звертається до державних органів або публічних електронних реєстрів для отримання додаткової інформації. Отримання рішення. Після вивчення всіх матеріалів комісія ухвалює рішення, яке оформлюється протоколом. У разі позитивного рішення багатодітний батько отримує довідку про надання відстрочки з вказаним строком її дії.

Що робити, якщо відмовлено?

Якщо комісія відмовляє у наданні відстрочки, заявник отримає письмове повідомлення із зазначенням причин відмови. Таке рішення може бути оскаржене у суді.

Важливо знати

Про прийняте рішення комісія повідомляє засобами зв’язку (телефоном, електронною поштою або листом) наступного дня після його ухвалення. Якщо ви отримали відстрочку, важливо зберігати відповідну довідку, оскільки вона є підтвердженням вашого права на тимчасове звільнення від призову.

Ранее Кабмин расширил условия автоматического продления отсрочек через Дію чиновникам и членам общественных организаций.

Также «Судебно-юридическая газета» писала о новом порядке бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает право на бронирование до 100% для исполнителей грантовых проектов вне зависимости от направления их деятельности.

Напомним, отсрочки от мобилизации будут действовать до 9 ноября, дальше их нужно продлить.

Еще мы писали, что пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ.

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