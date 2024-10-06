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У ТЦК пояснили, як багатодітному батькові отримати відстрочку від призову під час мобілізації

18:47, 6 жовтня 2024
Українцям нагадали порядок отримання відстрочки та всі нюанси.
У ТЦК пояснили, як багатодітному батькові отримати відстрочку від призову під час мобілізації
Фото: kadrovik.ua
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Закарпатський ОТЦК та СП пояснив, як багатодітному батькові отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Для деяких категорій громадян законодавством передбачено можливість отримати відстрочку. Серед них — багатодітні батьки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років.

Хто має право на відстрочку?

Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Важливо, що це право втрачається, якщо військовозобов'язаний має заборгованість зі сплати аліментів, сума якої перевищує три місяці платежів.

Порядок отримання відстрочки

Процес оформлення відстрочки регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року. Щоб отримати відстрочку, багатодітний батько повинен виконати такі кроки:

  1. Подати заяву. Військовозобов’язаний має особисто подати заяву на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Заява подається за затвердженою формою, яка міститься у додатку 4 до Постанови.
  2. Надати документи. До заяви потрібно додати:

- свідоцтва про народження трьох і більше дітей, де заявник вказаний як батько;

один із документів, що підтверджує сімейний стан або місце проживання дітей:

- свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей (трьох і більше);

- рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю);

- рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним;

- письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

- рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину

  1. Розгляд документів комісією. Заява і підтверджуючі документи передаються на розгляд спеціальної комісії при РТЦК та СП, яка перевіряє документи та, за потреби, звертається до державних органів або публічних електронних реєстрів для отримання додаткової інформації.
  2. Отримання рішення. Після вивчення всіх матеріалів комісія ухвалює рішення, яке оформлюється протоколом. У разі позитивного рішення багатодітний батько отримує довідку про надання відстрочки з вказаним строком її дії.

Що робити, якщо відмовлено?

Якщо комісія відмовляє у наданні відстрочки, заявник отримає письмове повідомлення із зазначенням причин відмови. Таке рішення може бути оскаржене у суді.

Важливо знати

Про прийняте рішення комісія повідомляє засобами зв’язку (телефоном, електронною поштою або листом) наступного дня після його ухвалення. Якщо ви отримали відстрочку, важливо зберігати відповідну довідку, оскільки вона є підтвердженням вашого права на тимчасове звільнення від призову.

Раніше ми писали, що Кабмін розширив умови автоматичного продовження відстрочок через Дію чиновникам і членам громадських організацій. 

Також «Судово-юридична газета» писала про новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, який передбачає право на бронювання до 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності. 

Нагадаємо, відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада, далі їх потрібно продовжити.

Ще повідомлялося, що п’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ.

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ТЦК

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