Субсидія в Україні — хто може оформити допомогу

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та задекларовані у житловому приміщенні, а також дружин або чоловіків незалежно від їх місця реєстрації.

Фото: tsn.ua

Міністерство соціальної політики України нагадало, хто може оформити субсидію.

Субсидія надається, якщо домогосподарство має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж.

Цей платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Адже за електроенергію чи іншу комунальну послугу, спожиту понад встановлений норматив, родина сплачуватиме за власний кошт.

Оформити житлову субсидію може:

▪ одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

▪ людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

▪ внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО).

▪ за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

▪ індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні, а також дружин або чоловіків незалежно від їх місця реєстрації (крім ВПО, які виїхали за кордон з огляду на ситуацію в країні). Проте при поданні заяви не забудьте зазначити, хто фактично проживає в квартирі/будинку.

Якщо на день звернення за призначенням субсидії, хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства і тоді його доходи НЕ будуть враховуватися. Тобто, якщо у житловому приміщенні прописано троє людей, але дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там більше 60 днів, житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства, тобто на чоловіка.

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