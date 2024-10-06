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Субсидия в Украине — кто может оформить помощь

18:11, 6 октября 2024
При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и задекларированных в жилом помещении, а также жен или мужчин независимо от их места регистрации.
Субсидия в Украине — кто может оформить помощь
Фото: tsn.ua
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Министерство социальной политики напомнило, кто может оформить субсидию.

Субсидия предоставляется, если домохозяйство должно платить за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж.

Этот платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека. Также имеют значение имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления. Ведь за электроэнергию или другую коммунальную услугу, потребленную сверх установленного норматива, семья будет платить за свой счет.

Оформить жилищную субсидию может:

▪ один из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

▪ человек, арендующий жилье на основании договора аренды;

▪ внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды. В таком случае к заявлению прилагаются документы, подтверждающие проживание по адресу домохозяйства (например, справка ВПЛ).

▪ по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена ​​опека;

▪ индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется. В этом случае к заявлению следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и/или задекларированных в жилом помещении, а также жен или мужчин независимо от их места регистрации (кроме ВПЛ, выехавших за границу с учетом ситуации в стране). Однако при подаче заявления не забудьте отметить, кто фактически проживает в квартире/доме.

Если на день обращения за назначением субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться. То есть, если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу и находятся там более 60 дней, жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства, то есть на мужчину.

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