С 7 октября в Киеве частично ограничат движение по Набережному шоссе

Ограничения будут действовать в крайнем левом ряду Набережного шоссе, на участке от эстакадного заезда на Днепровский спуск до выезда с моста Метро.

С 20:00 7 октября до 8:00 11 октября частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе из-за ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщила КК «Киевавтодор».

Ограничения будут действовать в крайнем левом ряду Набережного шоссе, на участке от эстакадного заезда на Днепровский спуск до выезда с моста Метро (в направлении Подола).

«Коммунальная корпорация «Киевавтодор» извиняется за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута», - заявили в компании.

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