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Із 7 жовтня у Києві частково обмежать рух Набережним шосе

19:41, 6 жовтня 2024
Обмеження діятимуть у крайній лівій смузі Набережного шосе, на ділянці від естакадного заїзду на Дніпровський узвіз до виїзду з моста Метро.
Із 7 жовтня у Києві частково обмежать рух Набережним шосе
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Із 20:00 7 жовтня до 8:00 11 жовтня частково обмежать рух транспорту Набережним шосе через ремонт дорожнього покриття. Про це повідомила КК «Київавтодор».

Обмеження діятимуть у крайній лівій смузі Набережного шосе, на ділянці від естакадного заїзду на Дніпровський узвіз до виїзду з моста Метро (в напрямку Подолу).

«Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», - заявили у компанії.

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