Збірна України знищила Францію та взяла бронзу Чемпіонату світу з футзалу

Збірна України з футзалу стала бронзовим призером ЧС-2024.

У неділю, 6 жовтня, збірні України та Франції розіграли між собою бронзу Чемпіонату світу з футзалу 2024 року.

Перемогу у цьому поєдинку здобула збірна України. Рахунок матчу — 7:1.

Для нашої команди ця медаль стала історичною — Україна раніше ніколи не ставала медалістами ЧС з футзалу.

ЧС-2024 з футзалу. Матч за 3-тє місце

6 жовтня. Ташкент (Узбекистан)

Україна – Франція – 7:1

Голи: Чернявський, 11, Зварич, 22, Жук, 27, 28, Абакшин, 30, 31, 33 – Саадауї, 23

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