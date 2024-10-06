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Сборная Украины уничтожила Францию и взяла историческую бронзу Чемпионата мира по футзалу

17:17, 6 октября 2024
Сборная Украины по футзалу стала бронзовым призером ЧМ-2024.
Сборная Украины уничтожила Францию и взяла историческую бронзу Чемпионата мира по футзалу
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В воскресенье, 6 октября, сборные Украины и Франции разыграли между собой бронзу Чемпионата мира по футзалу 2024 года.

Победу в этом поединке одержала сборная Украины. Счет матча - 7:1.

Для нашей команды эта медаль стала исторической – Украина раньше никогда не становилась медалистами ЧМ по футзалу.

ЧМ-2024 по футзалу. Матч за 3-е место

6 октября. Ташкент (Узбекистан)

Украина – Франция – 7:1

Голы: Чернявский, 11, Зварич, 22, Жук, 27, 28, Абакшин, 30, 31, 33 – Саадауи, 23

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