Сборная Украины уничтожила Францию и взяла историческую бронзу Чемпионата мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу стала бронзовым призером ЧМ-2024.

В воскресенье, 6 октября, сборные Украины и Франции разыграли между собой бронзу Чемпионата мира по футзалу 2024 года.

Победу в этом поединке одержала сборная Украины. Счет матча - 7:1.

Для нашей команды эта медаль стала исторической – Украина раньше никогда не становилась медалистами ЧМ по футзалу.

ЧМ-2024 по футзалу. Матч за 3-е место

6 октября. Ташкент (Узбекистан)

Украина – Франция – 7:1

Голы: Чернявский, 11, Зварич, 22, Жук, 27, 28, Абакшин, 30, 31, 33 – Саадауи, 23

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.