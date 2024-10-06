У Кременчуці чоловік із гвинтівки підстрелив двох котів, стрілку загрожує до 8 років позбавлення волі

У Кременчуці на Полтавщині чоловік розстрілював котів.

У суботу, 5 жовтня, у Кременчуці на Полтавщині біля багатоповерхівки, розташованої по проспекту Свободи, чоловік із гвинтівки вистрелив у двох котів. Одна із тварин загинула, іншу – доставлено до ветеринарного лікаря на обстеження.

Як повідомила пресслужба поліції Полтавської області, розпочато кримінальне провадження.

«Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до правопорушення причетний місцевий мешканець 1963 року народження. Гвинтівку в правопорушника вилучили», - заявили у поліції.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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