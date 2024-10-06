У Києві покарали водія Opel, який здійснив розворот у невстановленому місці — відео

Водій проігнорував вимогу дорожнього знаку «Напрямок руху по смузі».

У Києві покарали водія автомобіля Opel, який проігнорував вимогу дорожнього знаку 5.18 «Напрямок руху по смузі» та здійснив розворот у невстановленому місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушника, винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП та провели з водієм профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

У поліції нагадали, що заборонний знак 3.24 «Розворот заборонено» забороняє розворот транспортних засобів. При цьому дозволяється здійснювати поворот ліворуч.

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