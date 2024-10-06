Google тестує «сині галочки» — функцію верифікації сайтів

«Сині галочки» верифікації вказують, що компанія є справжньою, а не шахраєм, який намагається отримати вигоду від бренду.

Компанія Google запустила новий експеримент у своїй пошуковій системі: тепер деякі користувачі можуть бачити сині галочки верифікації поруч із посиланнями на офіційні сайти відомих брендів. Ця функція покликана допомогти користувачам уникнути переходу за підробленими або шахрайськими веб-посиланнями, передає The Verge.

«Ми регулярно експериментуємо із функціями, які допомагають споживачам визначати надійні компанії в інтернеті. Нині ми проводимо невеликий експеримент, який показує галочки поруч із певними організаціями у пошуку Google», — сказала представник Google зі зв'язків із громадськістю Моллі Шахін.

Як пише видання, сині галочки верифікації можна виявити у Microsoft, Meta, Epic Games, Apple, Amazon та HP, проте вони можуть відображатися не для всіх користувачів. Це свідчить, що експеримент немає широкого розгортання.

При наведенні курсору на галочку верифікації відображається повідомлення, у якому пояснюється, що це справді посилання ресурс того чи іншого бренду, а чи не на сайт шахрая, видає себе за когось іншого. Для верифікації посилань використовуються автоматична та ручна перевірки, а також дані платформи Merchant Center, пояснила представник Google.

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