На Тернопільщині судитимуть підприємця-перевізника, який організував схему виїзду з країни

Обвинувачений фіктивно оформлював військовозобов’язаних на посади водіїв.

На Тернопільщині за організацію незаконної схеми виїзду з України судитимуть підприємця-перевізника. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

40-річний обвинувачений зареєструвався як приватний підприємець та отримав дозвіл на здійснення міжнародних перевезень.

Так, маючи доступ до відповідних баз даних, він вносив до них інформацію про чоловіків, які мали намір покинути країну. Фіктивно оформлюючи їх на посади водіїв, надавав можливість без перешкод перетнути державний кордон.

Вказується, що за цією схемою з України незаконно виїхали 13 осіб, що підлягали призову на військову службу під час мобілізації.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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