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В Тернопольской области будут судить предпринимателя-перевозчика, который организовал схему выезда из страны

23:59, 6 октября 2024
Обвиняемый фиктивно оформлял военнообязанных на должности водителей.
В Тернопольской области будут судить предпринимателя-перевозчика, который организовал схему выезда из страны
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В Тернопольской области за организацию незаконной схемы выезда из Украины будут судить предпринимателя-перевозчика. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

40-летний обвиняемый зарегистрировался как частный предприниматель и получил разрешение на проведение международных перевозок.

Так, имея доступ к соответствующим базам данных, он вносил в них информацию о мужчинах, намеревавшихся покинуть страну. Фиктивно оформляя их на должности водителей, предоставлял возможность беспрепятственно пересечь государственную границу.

Указывается, что по этой схеме из Украины незаконно уехали 13 человек, подлежавших призыву на военную службу во время мобилизации.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. ч. 1, 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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