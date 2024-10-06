Автор ChatGPT Сэм Альтман предупредил о неминуемой встрече человечества с появлением сверхинтеллекта

Он предсказывает, что в скором будущем люди смогут делать вещи, которые наши предки считали бы магией.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман считает, что в ближайшие несколько тысяч дней человечество столкнется с появлением сверхинтеллекта. Об этом он сообщил в своем блоге.

По его мнению, это приведет не к мрачному технологическому будущему, а к эре «всеобщего процветания».

Альтман указал, что развитие сверхинтеллекта может занять больше времени, чем он ожидал, однако это только вопрос времени.

Он предсказывает, что в скором будущем люди смогут делать вещи, которые наши предки считали бы магией. Эта способность не будет результатом генетических изменений, а возникнет благодаря обществу, которое стало умнее и эффективнее любого отдельного человека, который можно рассматривать как форму коллективного интеллекта.

«С течением времени люди стали значительно способнее; уже сейчас мы можем делать то, что наши предшественники считали невозможным», – отметил Альтман.

Искусственный интеллект будет способен решать сверхсложные задачи и откроет перед человечеством путь к светлому будущему, считает он.

В этом будущем каждый человек сможет пользоваться «персональной командой ИИ», которая будет помогать справляться с повседневными задачами, а «виртуальные эксперты» сделают нашу жизнь проще.

Виртуальные наставники устранят сложности в обучении, адаптируясь к потребностям каждого ребенка.

Все смогут получить качественное образование и необходимые навыки, что обеспечит успех в мире с огромным выбором профессий и приведет к беспрецедентному процветанию.

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