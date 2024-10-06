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Творець ChatGPT Сем Альтман попередив про неминучу зустріч людства з появою надінтелекту

23:30, 6 жовтня 2024
Він пророкує, що в недалекому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією.
Творець ChatGPT Сем Альтман попередив про неминучу зустріч людства з появою надінтелекту
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Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, Сем Альтман вважає, що в найближчі кілька тисяч днів людство зіткнеться з появою надінтелекту. Про це він повідомив у своєму блозі.

На його думку, це призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери «загального процвітання».

Альтман вказав, що розвиток надінтелекту може зайняти більше часу, ніж він очікував, однак це лише питання часу.

Він пророкує, що в недалекому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією. Ця здатність не буде результатом генетичних змін, а виникне завдяки суспільству, яке стало розумнішим і ефективнішим за будь-яку окрему людину, що можна розглядати як форму колективного інтелекту.

«З плином часу люди стали значно здібнішими; вже зараз ми можемо робити те, що наші попередники вважали неможливим», — зазначив Альтман.

Штучний інтелект буде здатний розв’язувати надскладні завдання і відкриє перед людством шлях до світлого майбутнього, вважає він.

У цьому майбутньому кожна людина зможе користуватися «персональною командою ШІ», яка допомагатиме справлятися з повсякденними завданнями, а «віртуальні експерти» зроблять наше життя простішим.

Віртуальні наставники усунуть складнощі в навчанні, адаптуючись до потреб кожної дитини.

Усі зможуть отримати якісну освіту та необхідні навички, що забезпечить успіх у світі з величезним вибором професій і призведе до безпрецедентного процвітання.

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