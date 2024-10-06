Приставили пістолет до шиї — в Полтаві напали на блогера Ніколаса Карму

Поліція встановила учасників конфлікту та проводить з ними слідчі дії.

У Полтаві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом конфлікту у центрі міста між двома чоловіками та блогером Ніколасом Кармою.

«Про подію поліції стало відомо 6 жовтня із місцевих пабліків, де зазначалося, що між двома чоловіками та блогером виник конфлікт. Один із чоловіків, ймовірно, погрожував пістолетом», - повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції встановили учасників конфлікту. На даний час з ними проводяться слідчі дії. Пістолет, схожий на стартовий, вилучено та направлено на експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У свою чергу український блогер Ніколас Карма, відомий своєю рубрикою «Скільки коштує ваш лук?», повідомив, що напад на нього стався у Полтаві 5 жовтня. За його словами, після зйомки інтерв’ю, компанія підійшла до нього з камерами й запитала, мовляв, «яке ваше ставлення до ЗСУ?».

«Мовчу. Вони далі знімають мене та оператора. Я сказав свою позицію, що кожен повинен бути в армії або для армії. Їм цього було мало», – розповів Ніколас.

Він каже, що цей момент не потрапив на камеру його оператора, бо той перепідключав розряджене обладнання. Карма ж він вирішив продовжити спілкування з чоловіками, знімаючи все на свою камеру.

«Коли я підійшов до цієї людини й попросив показати обличчя, бо він його сховав, його друг підбіг до мене ззаду й приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю, вони просто це все спостерігали», – додав блогер.

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