Стало відомо, чи має право на подовжену відпустку батько двох дітей, якщо мати знаходиться на лікуванні

Батько має право на надання щорічно додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Стало відомо, чи має право на подовжену відпустку батько двох дітей якщо мати знаходиться на тривалому лікуванні. Відповідь на це питання дали фахівці Держпраці.

Стаття 186-1 КЗпП України визначає, що гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою – восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Таким чином, якщо мати знаходиться на тривалому лікуванні, батько двох дітей має право на надання щорічно додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, передбаченої статтею 182-1 КЗпП України. Окрім цього у випадку, коли одна або обидві дитини мають інвалідність, тривалість цієї відпустки складає 17 календарних днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.