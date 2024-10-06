В Ізраїлі на автовокзалі міста Беер-Шева стався теракт — одна людина загинула, ще 10 поранено

Теракт стався на центральному автовокзалі у Беер-Шеві.

У неділю, 6 жовтня, на центральному автовокзалі в ізраїльському місті Беер-Шева стався теракт із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, передає newsru.co.il.

Внаслідок теракту було поранено 11 людей. Молода жінка перебувала в критичному стані, медики виборювали її життя, але в результаті констатували смерть пораненої.

Повідомляється, що поліцейські застрелили терориста. Наразі поліція та спецслужби ведуть розшук можливих спільників терориста.

Місце події оточене поліцією.

Нагадаємо, 1 жовтня у Тель-Авіві стався теракт — невідомі відкрили вогонь по трамвайній зупинці.

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