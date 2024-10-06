Працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві.

Державна служба України з питань праці роз’яснила, як працівник може звільнитися з роботи, якщо в населеному пункті відбуваються бойові дії.

У зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існуванням загрози для життя і здоров’я працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві.

Виключеннями є випадки примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

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