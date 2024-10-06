Как работник может уволиться с работы, если в населенном пункте происходят боевые действия

Работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении.

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, как работник может уволиться с работы, если в населенном пункте совершаются боевые действия.

В связи с ведением боевых действий в районах, в которых расположено предприятие, учреждение, организация, и существованием угрозы жизни и здоровью работника он может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении.

Исключения случаи принудительного привлечения к общественно полезных работ в условиях военного положения и привлечения к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

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