Украинские защитники могут бесплатно получить услуги зубопротезирования

Услугу можно получить как по направлению врача, так и по самообращению.

Фото: armyinform.com.ua

Украинские военнослужащие и ветераны могут бесплатно получить услуги по зубопротезированию. Об этом напомнили в Сумской ОВД.

Для этого нужно обратиться в медицинские учреждения, которые оказывают стоматологическую помощь и имеют договор с НСЗУ. Услуга доступна во всех областях страны.

В настоящее время в проекте принимают участие 274 учреждения, среди которых коммунальные, государственные и частные клиники.

Безвозмездными услугами по лечению зубов могут воспользоваться: ветераны войны, лица с инвалидностью в результате войны; участники боевых действий; военнослужащие, пока не получившие статус участника боевых действий, но продолжают выполнять боевые задания.

Услугу можно получить как по направлению врача, так и по самообращению. Сумма безвозмездной помощи не должна превышать 24 952 гривны.

В рамках пакета поставщик обязан обеспечить проведение первичных и неотложных стоматологических осмотров, плановую помощь детям, инструментальные исследования, профилактические осмотры школьников, обезболивание, экстренную медицинскую помощь, направление на специализированное лечение и проведение хирургических вмешательств.

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