Как зарегистрировать рождение ребенка - что нужно знать молодым родителям

Министерство юстиции Украины рассказало молодым родителям, как зарегистрировать рождение ребенка.
Государственная регистрация рождения ребенка проводится по письменному или устному заявлению родителей или одного из них по месту его рождения или по месту жительства родителей или по заявлению, поданному в электронной форме.
Родители обязаны обратиться в ГРАГС для проведения государственной регистрации рождения ребенка не позднее одного месяца со дня рождения малыша.
В случае невозможности родителей по тем или иным причинам зарегистрировать рождение ребенка, регистрация производится по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время он находится.
Вместе с заявлением о государственной регистрации рождения подаются оригиналы или копии следующих документов в государственный орган регистрации актов гражданского состояния:
Основанием для государственной регистрации рождения ребенка является один из следующих документов:
При отсутствии оснований государственной регистрации рождения, определенных в этом перечне, государственная регистрация рождения проводится из решения суда об установлении факта рождения.
Так, для получения свидетельства о рождении ребенка, родившегося на ВОТ, необходимо подать в любой суд заявление об установлении факта рождения на временно оккупированной территории Украины, а вместе с ним надлежащие доказательства. Судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается.
Заявление подается родителями ребенка или другими заинтересованными лицами. Для получения свидетельства о рождении заявитель представляет в любой отдел ГРАГС копию решения суда об установлении соответствующего факта и паспорт.
Для проведения государственной регистрации рождения ребенка документы представляются в:
Также подать заявление можно онлайн на сайте Дія.
Основаниями отказа в регистрации рождения ребенка могут быть:
Следует помнить, что несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация родителями рождения ребенка в органах государственной регистрации актов гражданского состояния влечет наложение штрафа в размере от 17 до 53 грн (статья 2121 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
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