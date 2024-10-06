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Как зарегистрировать рождение ребенка - что нужно знать молодым родителям

17:53, 6 октября 2024
Родители обязаны обратиться в ГРАГС для проведения государственной регистрации рождения ребенка не позднее одного месяца со дня рождения малыша.
Как зарегистрировать рождение ребенка - что нужно знать молодым родителям
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Министерство юстиции Украины рассказало молодым родителям, как зарегистрировать рождение ребенка.

Государственная регистрация рождения ребенка проводится по письменному или устному заявлению родителей или одного из них по месту его рождения или по месту жительства родителей или по заявлению, поданному в электронной форме.

Родители обязаны обратиться в ГРАГС для проведения государственной регистрации рождения ребенка не позднее одного месяца со дня рождения малыша.

В случае невозможности родителей по тем или иным причинам зарегистрировать рождение ребенка, регистрация производится по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время он находится.

Вместе с заявлением о государственной регистрации рождения подаются оригиналы или копии следующих документов в государственный орган регистрации актов гражданского состояния:

  • паспортов, удостоверяющих личности родителей;
  • паспорта, удостоверяющего личность заявителя, в случае, если государственная регистрация рождения производится не родителями, а другим лицом;
  • документа о браке родителей при регистрации брака компетентным органом иностранного государства.

Основанием для государственной регистрации рождения ребенка является один из следующих документов:

  • медицинское заключение о рождении;
  • медицинское свидетельство о рождении;
  • медицинская справка о нахождении ребенка под наблюдением лечебного учреждения;
  • врачебное свидетельство о перинатальной смерти;
  • медицинский документ, выданный уполномоченным органом другого государства.

При отсутствии оснований государственной регистрации рождения, определенных в этом перечне, государственная регистрация рождения проводится из решения суда об установлении факта рождения.

Так, для получения свидетельства о рождении ребенка, родившегося на ВОТ, необходимо подать в любой суд заявление об установлении факта рождения на временно оккупированной территории Украины, а вместе с ним надлежащие доказательства. Судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается.

Заявление подается родителями ребенка или другими заинтересованными лицами. Для получения свидетельства о рождении заявитель представляет в любой отдел ГРАГС копию решения суда об установлении соответствующего факта и паспорт.

Для проведения государственной регистрации рождения ребенка документы представляются в:

  • Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.
  • Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
  • Центров предоставления административных услуг.

Также подать заявление можно онлайн на сайте Дія.

Основаниями отказа в регистрации рождения ребенка могут быть:

  • государственная регистрация противоречит требованиям законодательства Украины;
  • государственная регистрация должна производиться в другом органе государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • с просьбой о государственной регистрации обратилось недееспособное лицо или лицо, не имеющее необходимых для этого полномочий.

Следует помнить, что несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация родителями рождения ребенка в органах государственной регистрации актов гражданского состояния влечет наложение штрафа в размере от 17 до 53 грн (статья 2121 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

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