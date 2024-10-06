Практика судів
  1. В Україні

Як зареєструвати народження дитини — що слід знати молодим батькам

17:53, 6 жовтня 2024
Батьки зобов’язані звернутись до ДРАЦС для проведення державної реєстрації народження дитини не пізніше одного місяця з дня народження малюка.
Як зареєструвати народження дитини — що слід знати молодим батькам
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України розповіло молодим батькам, як зареєструвати народження дитини.

Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків або за заявою, поданою в електронній формі.

Батьки зобов’язані звернутись до ДРАЦС для проведення державної реєстрації народження дитини не пізніше одного місяця з дня народження малюка.

У разі неможливості батьків з тих чи інших причин зареєструвати народження дитини, реєстрація проводиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Разом із заявою про державну реєстрацію народження подаються оригінали чи копії наступних документів до державного органу реєстрації актів цивільного стану:

  • паспортів, що посвідчують особи батьків;
  • паспорта, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;
  • документа про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави.

Підставою для державної реєстрації народження дитини є один із наступних документів:

  • медичний висновок про народження;
  • медичне свідоцтво про народження;
  • медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;
  • лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;
  • медичний документ, виданий уповноваженим органом іншої держави.

При відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому переліку, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження.

Так, для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на ТОТ, необхідно подати до будь-якого суду заяву про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України, а разом з нею належні докази. Судовий збір за подання таких заяв до суду не стягується.

Заява подається батьками дитини чи іншими заінтересованими особами. Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу ДРАЦС копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт.

Для проведення державної реєстрації народження дитини документи подаються до:

  • Відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
  • Виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
  • Центрів надання адміністративних послуг.

Також подати заяву можливо онлайн на сайті Дія.

Підставами відмови у державній реєстрації народження дитини можуть бути:

  • державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України;
  • державна реєстрація повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану;
  • з проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

Слід пам’ятати, що несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 до 53 грн (стаття 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Управління поліції провело службове розслідування щодо рішення суду та встановило, що суддя неправомірно закрив справу

Вища рада правосуддя не зрозуміла, що та навіщо зробила поліція і повернула документи заявнику.

Громадян, яких сліпим жеребом виберуть кандидатами у присяжні з реєстру, оштрафують в разі ігнорування виклику до суду – законопроект

В якості «пряника» присяжним пропонують платити, виходячи з посадового окладу судді, а в якості «батога» – штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

До закону про адвокатуру внесуть зміни щодо набрання чинності рішеннями органів адвокатського самоврядування і оскарження рішень КДКА

Парламент найближчим часом має намір прийняти зміни до закону про адвокатуру.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду