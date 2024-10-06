Як зареєструвати народження дитини — що слід знати молодим батькам

Батьки зобов’язані звернутись до ДРАЦС для проведення державної реєстрації народження дитини не пізніше одного місяця з дня народження малюка.

Міністерство юстиції України розповіло молодим батькам, як зареєструвати народження дитини.

Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків або за заявою, поданою в електронній формі.

Батьки зобов’язані звернутись до ДРАЦС для проведення державної реєстрації народження дитини не пізніше одного місяця з дня народження малюка.

У разі неможливості батьків з тих чи інших причин зареєструвати народження дитини, реєстрація проводиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Разом із заявою про державну реєстрацію народження подаються оригінали чи копії наступних документів до державного органу реєстрації актів цивільного стану:

паспортів, що посвідчують особи батьків;

паспорта, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

документа про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави.

Підставою для державної реєстрації народження дитини є один із наступних документів:

медичний висновок про народження;

медичне свідоцтво про народження;

медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;

лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;

медичний документ, виданий уповноваженим органом іншої держави.

При відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому переліку, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження.

Так, для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на ТОТ, необхідно подати до будь-якого суду заяву про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України, а разом з нею належні докази. Судовий збір за подання таких заяв до суду не стягується.

Заява подається батьками дитини чи іншими заінтересованими особами. Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу ДРАЦС копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт.

Для проведення державної реєстрації народження дитини документи подаються до:

Відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Центрів надання адміністративних послуг.

Також подати заяву можливо онлайн на сайті Дія.

Підставами відмови у державній реєстрації народження дитини можуть бути:

державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України;

державна реєстрація повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану;

з проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

Слід пам’ятати, що несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 до 53 грн (стаття 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.