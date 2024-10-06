Як зареєструвати народження дитини — що слід знати молодим батькам

Міністерство юстиції України розповіло молодим батькам, як зареєструвати народження дитини.
Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків або за заявою, поданою в електронній формі.
Батьки зобов’язані звернутись до ДРАЦС для проведення державної реєстрації народження дитини не пізніше одного місяця з дня народження малюка.
У разі неможливості батьків з тих чи інших причин зареєструвати народження дитини, реєстрація проводиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.
Разом із заявою про державну реєстрацію народження подаються оригінали чи копії наступних документів до державного органу реєстрації актів цивільного стану:
Підставою для державної реєстрації народження дитини є один із наступних документів:
При відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому переліку, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження.
Так, для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на ТОТ, необхідно подати до будь-якого суду заяву про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України, а разом з нею належні докази. Судовий збір за подання таких заяв до суду не стягується.
Заява подається батьками дитини чи іншими заінтересованими особами. Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу ДРАЦС копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт.
Для проведення державної реєстрації народження дитини документи подаються до:
Також подати заяву можливо онлайн на сайті Дія.
Підставами відмови у державній реєстрації народження дитини можуть бути:
Слід пам’ятати, що несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 до 53 грн (стаття 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
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