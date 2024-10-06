Китайські хакери атакували судові системи прослуховування в США — що відомо

У Штатах вбачають у цьому загрозу для національної безпеки країни, адже вважають, що так Китай хотів отримати розвіддані.

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Китай здійснив кібератаку на мережі провайдерів США та, ймовірно, отримав доступ до інформації із систем, які федеральний уряд використовує для санкціонованого судом прослуховування. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, атаку проводила хакерська група Salt Typhoon. Вона могла тривати більше місяця.

У Штатах вбачають у цьому загрозу для національної безпеки країни, адже вважають, що так Китай хотів отримати розвіддані.

Зазначається, що хакери також мали доступ до інших траншів більш загального інтернет-трафіку. Китай зламав мережі телекомунікаційних компаній Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies.

Атаку і масштаби наслідків розслідує уряд США та аналітики приватного сектора. Там зазначають, що це «історично важливе» втручання, яке викликає занепокоєння.

Водночас речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу заявив, що Китай рішуче виступає проти кібератак і кіберкрадіжок у всіх формах і бореться з ними.

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