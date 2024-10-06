Китайские хакеры атаковали судебные системы прослушивания в США — что известно

В Штатах видят в этом угрозу национальной безопасности страны, ведь считают, что так Китай хотел получить разведданные.

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Китай осуществил кибератаку на сети провайдеров США и, вероятно, получил доступ к информации из систем, федеральное правительство использует для санкционированного судом прослушивания. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, атаку проводила группа хакеров Salt Typhoon. Она могла продолжаться больше месяца.

В Штатах видят в этом угрозу национальной безопасности страны, ведь считают, что так Китай хотел получить разведданные.

Отмечается, что хакеры также имели доступ к другим траншам более общего интернет-трафика. Китай сломал сети телекоммуникационных компаний Verizon Communications, AT&T и Lumen Technologies.

Атаку и масштабы последствий расследует правительство США и аналитики частного сектора. Там отмечают, что это «исторически важное» вмешательство, вызывающее беспокойство.

В то же время представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгу заявил, что Китай решительно выступает против кибератак и киберкраж во всех формах и борется с ними.

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