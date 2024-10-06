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На войне погиб зять Ирины Фарион — Василий Особа

14:53, 6 октября 2024
Он защищал Украину в 4-м батальоне «Сила Свободы» бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж».
На войне погиб зять Ирины Фарион — Василий Особа
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На фронте погиб Василий Особа — зять языковеда и бывшей нардепки Ирины Фарион, убитой 19 июля. Об этом сообщила его жена и дочь Фарион София Семчишин.

Он защищал Украину в 4-м батальоне «Сила Свободы» бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж».

«Горите в аду, подонки! Василий Особа убит! Моя любовь», – написала София.

Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок уточнил, что Василий Особа погиб в бою с российскими оккупантами на Северском направлении.

Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Вероятно стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Добавим, что суд продлил Вячеславу Зинченко меру пресечения.

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