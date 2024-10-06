Конкурс на 3 должности судьи КСУ по квоте Президента — комиссия допустила 14 кандидатов

Документы 14 кандидатов передали в Совещательную группу экспертов.

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Совещательная группа экспертов сообщила, что 2 октября конкурсная комиссия для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых Президентом Украины, допустила к участию в конкурсном отборе таких 14 человек, как:

БАЛАЦЬКА Ольга Романівна

БАРАБАШ Юрій Григорович

ІВАЩЕНКО Владислав Іванович

КАМІНСЬКА Наталія Василівна

КОНСТАНТИЙ Олександр Володимирович

КРАСОВСЬКИЙ Костянтин Юрійович

ОПАНАСЮК Тетяна Іванівна

РУБАНЕЦЬ Артем Олександрович

САВЧИН Михайло Васильович

САНДУЛЯК Алла Василівна

ТРЕТЬЯКОВА Оксана Олегівна

ФІЦАЙ Олена Леонідівна

ЯРОМЕНОК Роман Олександрович

ЯРЧАК Ігор Степанович

Дорадча група експертів вже отримала від президентської комісії документи цих 14-ти кандидатів.

Разом з тим, комісія надала строк до 16 жовтня 2024 року для подання та виправлення деяких документів ще 19-м особам, зокрема:

Вацу О.І.

Водяннікову О.Ю.

Голобутовському Р.З.

Грабару М.Ф.

Денисенко Н.М.

Довгалю С.В.

Івановській А.М.

Кірєєву Г.Ю.

Медведенку О.П.

Мельничуку А.А.

Милованову Р.В.

Мірошникову І.Ю.

Морозовій О.О.

Нагірняку М.Ф.

Рєзніковій С.С.

Скринніковій Н.С.

Солдатенко О.В.

Ткаченку О.В.

Турчинському М.І.

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