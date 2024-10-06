В Украине повысят тарифы на оформление паспортов и проставление апостиля

С 7 октября меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины. Об этом сообщил Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».
Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составит:
Ранее сообщалось, что президент подписал изменения в порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.
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