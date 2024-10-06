В Украине повысят тарифы на оформление паспортов и проставление апостиля

Также изменяются тарифы по обмену водительского удостоверения и оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера.

Фото: pasport.org.ua

С 7 октября меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины. Об этом сообщил Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составит:

Оформление гражданам Украины паспортных документов – 650 грн (сейчас сервисная услуга ГП «Документ» составляет 540 грн);

Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера – 1250 грн (сейчас - 1000 грн);

Обмен водительского удостоверения - 950 грн (сейчас - 800 грн);

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн;

Ранее сообщалось, что президент подписал изменения в порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

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