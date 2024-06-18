Президент подписал изменения в порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта

В частности, новый закон устанавливает новый порядок одновременного оформления, в том числе вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Президент Владимир Зеленский 17 июня подписал закон №3709-IX о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом (законопроект 11017). Он вступит в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

Закон вносит изменения в Закон «О Едином государственном демографическом реестре».

В частности, предусмотрена возможность одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или украденного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Установлено, что в случае принятия за границей документов для оформления (в том числе вместо утраченных или похищенных), обмена документов, предусмотренных этим законом, решение об оформлении или обмене которых принимается Государственной миграционной службой, взимается административный сбор.

За одновременное оформление (в том числе вместо утраченных или похищенных) обмен паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу в срок:

не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты – админсбор составит 0,3 размера прожиточного минимума, то есть 908,4 грн.

не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты – 0,6 размера ПМ, то есть 1 816,8 грн.

Уточнено, что за первое оформление удостоверения беженца и удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, административный сбор не взимается (т.е. отныне не будет справляться только за первое).

Предусмотрена возможность оформления через государственное предприятие, принадлежащее сфере управления Государственной миграционной службы (ГП «Документ»), паспорта гражданина Украины и/или загранпаспортам гражданам, находящимся за пределами Украины.

Уменьшается срок срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины до 7 дней.

Предусмотрено, что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет.

Так, в законе будет установлено, что паспорт гражданина Украины оформляется лицам, не достигшим 18 лет – на 4 года, лицам, достигшим 18 лет – на каждые 10 лет, а лицам, достигшим 65 лет – бессрочно.

Устранены основные несогласованности в законодательстве, связанные с понижением возраста (с 16 до 14 лет) для оформления паспорта гражданина Украины. Например, сейчас предусмотрено, что уполномоченный субъект имеет право отказать заявителю в выдаче документа в случае, если за выдачей документа обратился заявитель, не достигший 16-летнего возраста, или представитель лица, не имеющего документально подтвержденных полномочий на получение документа. После изменений возраст в 16 лет будет снижен до 14 лет.

Оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу осуществляются лицу, достигшему 14-летнего возраста, на основании заявления-анкеты, поданного им лично, а лицу, не достигшему 14-летнего возрасту, или лицу, которое признано судом ограничено дееспособным или недееспособным, – на основании заявления-анкеты, поданного одним из его законных представителей, в порядке, установленном Кабмином.

Закон предусматривает также, что паспорт гражданина Украины выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное получение.

Паспорт гражданина Украины впервые выдается не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение.

В случае одновременного оформления паспорта гражданина Украины и паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу, такие паспорта выдаются в сроки не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты его срочное получения.

В случае оформления заявления-анкеты паспортным сервисом ГП «Документ», размещенным за границей, паспорт гражданина Украины выдается лицу в срок, не превышающий 3 месяцев.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется в Украине ГМС, а за границей – заграничным дипломатическим учреждением (ЗДУ) или ГМС (в случае принятия документов для оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу паспортным сервисом ГП «Документ», размещенным за границей.

Принятие заявлений-анкет для внесения информации в Реестр, выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется ГМС и ЗДУ, а также уполномоченными субъектами (ЦНАП или ГП «Документ»).

При одновременном оформлении паспортов формируется одно заявление-анкета для внесения информации в Реестр.

Оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданину Украины, постоянно проживающего за границей, во время его пребывания в Украине осуществляются ГМС.

Установлено, что за оформление (в том числе вместо утраченных или похищенных), обмен документов, предусмотренных настоящим Законом в форме книжечки, а также паспорт гражданина Украины в форме карточки, государственная пошлина не взимается.

Паспорт гражданина Украины выдается лицу, в отношении которого согласно Закону «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня оформления заявления-анкеты на его получение, поданного в течение одного года со дня его освобождения.

Закон направлен на законодательное закрепление удобных для граждан услуг, которые пользуются спросом и доказали свою эффективность в рамках реализации экспериментальных проектов (оформление через ГП «Документ» паспорта гражданам, находящимся за пределами Украины, а также одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта.

Напомним, что 10 мая 2024 года завершился срок реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению паспортов, введенного постановлением КМУ от 7 мая 2022 г. № 541.

Автор: Наталья Мамченко

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