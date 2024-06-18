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За 10 тысяч долларов гарантировал получение документов об инвалидности: в Тернопольской области директор благотворительного фонда организовал схему уклонения от мобилизации

19:54, 18 июня 2024
Фигурант уверял, что «может повлиять на должностных лиц врачебной комиссии, чтобы официально признали клиента лицом с инвалидностью второй группы».
За 10 тысяч долларов гарантировал получение документов об инвалидности: в Тернопольской области директор благотворительного фонда организовал схему уклонения от мобилизации
Иллюстративное фото
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В Тернопольской области директор международного благотворительного фонда за 10 тысяч долларов гарантировал получение документов об инвалидности. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

«Избежать мобилизации и легально уехать за границу предлагал мужчинам призывного возраста житель Тернополя. Оказалось, что фигурант – руководитель международного благотворительного фонда – обещал желающим оформить документы о наличии второй группы инвалидности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант уверял, что может повлиять на должностных лиц врачебной комиссии, чтобы официально признали клиента лицом с инвалидностью второй группы. В то же время злонамеренная схема предусматривала оформление документов без фактического прохождения уклоняющимися медкомиссий в учреждениях здравоохранения».

Правоохранители задержали фигуранта с поличным, сразу после получения им денег - $10 тысяч.

Следователи полиции Тернопольщины уже объявили руководителю благотворительного фонда о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2) Уголовного кодекса Украины, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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